إطلالات لفصل الخريف من وحي فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - نشرت الممثلة والفاشينيستا الكويتية فرح الهادي عدة صور لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، تميزت بها بإطلالات أنيقة تناسب فصل الخريف الحالي. جمعنا لكِ -عزيرتي- منها إحدى عشرة صورة يمكنكِ مشاهدتها لتستوحي منها أفكارًا مميزة لإطلالاتك المتجددة باتباع خطوط الموضة الأنيقة والعصرية.

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فرح الهادي



أطلَّت فرح بجاكيت جينز أزرق وبنطال جينز أكملتهما بحذاء مميز ذي كعب صُمم باللون الأزرق ورسومات صفراء، وتألقت ببلوفر وتنورة باللون الأبيض تزيَّنا برسومات زرقاء، وأكملتهما بحقيبة سوداء، وتميزت بإطلالة مريحة مكونة من بنطال أسود قطني وبلوزة بيضاء بتصميم بسيط ومعطف رمادي مصمم بتمزقات وشراشيب في الأسفل، وظهرت ببنطال خريفي مصمم بطبعة الكاروهات باللونين الأحمر والأسود وبلوزة سوداء.

فرح الهادي



وارتدت في الإطلالة السادسة بنطالًا أسود مصنوعًا من القطن مع بلوزة طويلة رمادية مزينة بكتابات سوداء، وجمعت في إطلالة بسيطة بنطالًا أسود وبلوزة سوداء مزينة بأكمام زهرية اللون، ونسقت تنورة سوداء منفوشة مع بلوزة سوداء برسوم بيضاء وجاكيت جلد أسود لإطلالة أنيقة تميل للفخامة. كما تجملت بتنورة خضراء قصيرة وبلوزة سوداء قصيرة بطبعات أفعى لمظهر أنيق، وتزينت بمعطف رمادي طويل وبوت طويل كحلي، واختارت إطلالة يومية مميزة بتنسيقها لمعطف كاروهات وبنطال جينز وبلوزة سوداء، وتأنَّقت بمعطف رمادي مزين بالزهري مع بلوزة رمادية وتنورة قصيرة سوداء أكملتهما ببنطال قطني أسود.



يُذكر أن الفاشونيستا فرح الهادي تمتلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حوالي أربعة ملايين ونصف المليون متابع.