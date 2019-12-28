كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تُعد المدوِّنة السعودية وعارضة الأزياء لمى العقيل من أبرز الفتيات المهتمات بمجال الموضة والأزياء، وتنسِّق لمى أزياءها بعناية لافتة، باتباع أحدث خطوط الموضة، ومنها استوحينا لكِ عزيزتي أحدث الخيارات؛ لتستوحي منها أفكارًا في إطلالاتك المقبلة.

أزياء متنوعة وأنيقة من لمى العقيل



أطلت لمى بجمبسوت بيج أكملته بمعطف بني وملحقات باللون الأسود لخيار شبابي، ونسَّقت بنطالًا زهريًّا مع بلوزة سوداء وبليزر أسود مخطَّط بالأبيض لستايل عملي، وتألقت بقبعة سوداء وتنورة باللون الأسود مع قميص أسود مزين بالذهبي لمظهر مميز. وتميزت أيضًا في لوك شبابي بتنورة بنية وبلوزة بيضاء مصنوعة من قماش الدانتيل، وتجملت ببنطال بني مصمم بطريقة عصرية مع بلوزة سوداء وأكسسوارات ذهبية لإطلالة أنثوية عملية.

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أزياء متنوعة وأنيقة من لمى العقيل



كما اختارت فستانًا أحمر قصيرًا بأكمام وقصة ناعمة في الخصر ليناسب الحفلات البسيطة، وارتدت فستانًا أسود أكثر فخامةً مزينًا بقماش الدانتيل في الأكمام، وظهرت ببنطال وجاكيت باللون الأخضر مع بلوزة بيضاء لإطلالة عملية مفعمة بالأنوثة، وتزينت ببنطال بيج بأزرار وبلوزة بيج مزينة بالفضي في المنتصف، وتأنقت بجمبسوت أنثوي أحمر مزيَّن بحزام ضخم لإطلالة ناعمة، ولستايل أكثر أنوثة ونعومة أطلَّت بفستان زهري طويل بأكمام منفوخة وحزام.

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