أزياء بنسيج مشرق لسهراتك المقبلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - ليس هناك أفضل من الأقمشة الميتاليكية والللامعة خياراً لـ إطلالاتك في السهرات، فهي تزيد من وهج حضورك وتناسب أجواء الليل. لذا نجد أن كافة العلامات التجارية تقدّم مجموعات من الملابس المصنوعة من هذه الأقمشة لفترات الأعياد والاحتفالات. اقرإي أيضًا: صيحة النقوش والطبعات تغزو خزانتك الشتوية شعر ومكياج: Velvet Management؛ الملابس والإكسسوارات: DANIELE CARLOTTA , MBER ,BADGLEY MISCHKA COUTURE , AKRIS , PAMELA ROLAND , ERMANNO SCERVINO , TUVANAM , RAPTURE , JIMMY CHOO, CHRISTIAN PELLIZZARI , MANOLO BLAHNIK, RENAUD PELLEGRINO Paris

فستان من Daniele Carlotta. السعر 1656$

حذاء من Jimmy Choo. السعر 1200$

حقيبة من Amber. السعر 285$

فستان من Badgley Mischka Couture. السعر 5575$

حقيبة من Akris. السعر 1195$

اقرإي أضاً: ملابس خريفية تزيد من دفء إطلالاتك فستان من Kaufman Franco. السعر 13165$

حقيبة من Akris. السعر 1195$

Advertisements فستان من Pamella Roland. السعر 7500$

حذاء من Jimmy Choo. السعر 1200$

اقرإي أضاً: أزياء غير متماثلة لإطلالة مشاكسة تنورة مزيّنة بالكسرات. السعر 1095$

قميص باللون المعدني. السعر 695$

كلاهما من Akris

سترة من Ermanno Scervino. السعر 4918$

حذاء من Jimmy Choo. السعر 1200$

فستان من Tuvanam. السعر 2160$

أقراط من Rapture. السعر 610$

فستان كيمونو من Christian Pellizzari. السعر 1180$

حقيبة من Pellegrino. السعر 1395$

أقراط من Rapture. السعر 500$

حذاء من Manolo Balhnik. السعر 1230$ اقرإي أضاً: اختاري النقوش البريّة لإطلالة جريئة

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