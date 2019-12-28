كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - سيطرت صيحة البناطيل عالية الخصر High waist pants على مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020، ولا تزال متربعة على عرش الموضة العالمية .

إليكِ أحدث موديلات بناطيل عالية الخصر للقصيرات لتنسيقها بأناقة.

بناطيل جينز عالية الخصر

Christian Siriano



تؤمن البناطيل الجينز الواسعة الراحة لمن ترتديها كما تمنحها طلة ممشوقة اذا ما كانت مصممة بالخصر العالي، نسقيها مع توب أسود لامع وحزام عريض من اللون نفسه لإطلالة مسائية مميزة على غرار عارضة جست كافالي Just Cavalli أو مع قميص أبيض وفيست أسود لإطلالة تناسب المكتب على طريقة عارضة نيلي لوتان Nili Lotan.

بناطيل واسعة موضة 2020

Ralph Lauren



تعتبر البناطيل واسعة الأرجل من القطع المناسبة للمحجبات، اعتمديها مع بلوزة من نفس اللون من وحي إطلالة عارضة Cushnie لتظهرك بقامة أطول مما أنتِ عليه، كما يمكنك إرتداء بنطال بيج وتنسيقه مع قميص أبيض وأنتعلي حذاء بكعب عالي كما في اللوك الذي رصدناه لدى ماركة رالف لورين Ralph Lauren.

بناطيل جلد موضة الموسم

Simon Miller



استحوذت البناطيل الجلد على إهتمام الكثير من المصممين هذا الموسم، اللافت في الأمر هو حرصهم على تقديمها بموديلات واسعة ما يجعلها مناسبة لكافة أشكال القامات، ألقي نظرة على التصميمات الفاخرة التي جلبناها لكِ من مجموعات ريد فالنتينو Red Valentino وسيمون ميلر Simon Miller ونسقيها مع إطلالتك النهارية والمسائية.

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بناطيل مخططة بالخصر العالي

Christian Siriano



قدمت بعض الماركات مثل كريستيان سيريانو Christian Siriano بناطيل عالية الخصر مزينة بالخطوط العمودية، لائميها مع توب أسود ليتماهي مع الخطوط السوداء المتوفرة في البنطال لإطلالة تزيد من طولك.

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