صيحات عبايات 2020 بتصميمات متنوعة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - عمدت أشهر الماركات في إبتكار تصاميم مبتكرة تناسب المرأة العصرية، فلم تعد العبايات منحصره في زاوية التصاميم السوداء الكلاسيكية .
شاهدي أحدث موديلات عبايات تُعدّ بمثابة الدليل الذي تكتشفي من خلاله أبرز صيحات الموضة.
عبايات جلد موضة 2020
انعكست موضة الجلد على العبايات الشرقية، قدمت ماركة Abati boutique عبايه سوداء طويلة مميزة بالياقات العريضة والأزرار المصفوفة على الجانبين، تصميم فريد يزيد من عرض الأكتاف ويناسب اطلالات الشابات ويمكن تنسيقه مع قميص أبيض وبنطال جينز داكن وبوت قصير أسود.
عبايات شفافة موضة الموسم
تميزت عبايات 2019 باللمسات الجريئة، برزت صيحة العبايات ذات الخامات الشفافة، أحببنا الموديل المزدان بتفاصيل لامعة من مجموعة أدور بوتيك Adore Boutique نسقيها مع فستان أبيض طويل اذا كنتِ نحيفة الجسم، أما في حال كنتِ تملكين قامة ممتلئة فيفضل ارتداؤها مع فستان أسود.
عبايات بموديل المعطف الشتوي
انت العبايات المصممة على طراز المعاطف الشتوية الصيحة الأبرز هذا الموسم، قدمت ماركة Abati boutique موديل باللون الجملي مزين بجيوب كبيرة وحزام يلف الخصر، ستايل ينقل الإطلالة الشرقية إلى مستوى آخر، يمكنك تنسيقها مع الجينز خلال النهار، وأنتعلي بوط أسود لمزيد من الدفء.
عبايات مخمل لإطلالة فخمة
يرتبط الشتاء بالخامات الفاخرة كالمخمل، حرصت بعض الماركات على تقديم بعض الموديلات المزينة بالمخمل، لفتتنا الموديلات الموقعة من لوزان Louzan والتي تناسب الأجواء الإحتفالية لموسم رأس السنة.
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