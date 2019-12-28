إليك أحدث تصاميم القبعات لهذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تحتاج الملابس الشتوية إلى الكثير من الوقت لاختيارها وتنظيمها، على اعتبار أن اللوك الشتوي يتطلب اختيار أكثر من قطعة ملابس في كلّ مرة، وأبرزها الاكسسوارات الشتوية كالأوشحة والقبعات والقفازات.

وبرزت هذا الشتاء العديد من تصاميم القبعات الشتوية في مجموعات اكسسوارات أهم وأفخم الدور العالمية، وقد جاءت القبعات بتصاميم مختلفة لتناسب أسلوب كلّ رجل، كما أن الخامات التي جاءت مصنوعة منها، هي خامات شتوية تمنحك الدفء الذي تطلبه في الشتاء البارد.



قبعات بتصاميم رياضية

قبعة بتصميم رياضي باللون البيج من Gucci



الكثير من الشباب لا يرتدون من تصاميم القبعات إلّا القبعات الرياضية، على اعتبار أن إطلالاتهم دائماً ما تتمحور حول الإطلالات الكاجوال والعصرية.

وقد لفتت نظرنا القبعة من Gucci التي جاءت من قماش الفرو الناعم ذو الخامة الشتوية، باللون البيج الفاتح، مع نقشات حملت الحرف الأول من شعار الدار باللون البني الغامق.

اما Dolce & Gabbana فقد أبقت على التصميم التقليدي والقماش التقليدي للقبعات الرياضية، وذلك بتقديمها قبعة باللون الكحلي حملت في منتصفها قطعة نُقش عليها اسم الدار وبعض المعلومات الأخرى.



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قبعات بتصاميم دائرية كبيرة

قبعة بتصميم دائري باللون الأسود Valentino



عادت هذه التصاميم من القبعات لتظهر من جديد في مجموعات شتاء 2020 من الاكسسوارات، حيث غابت من قبل عن اكسسوارات الشتاء، إلّا أنها حلّت ضيفة هذا الموسم.

وقد رصدناها لدى Valentino حيث جاءت باللون الأسود مع نقشات بيضاء جذابة وملفتة، تفسح لك المجال لتنسيقها مع الإطلالات الكاجوال.

في حين قدمت دار Burberry قبعة بتصميم بسيط وأنيق حملت ألوان الدّار المفضلة من دون نقشات أو تطريز.



قبعات صوفية شتوية بإمتياز

قبعة باللون الرمادي من الصوف من Paul Smith



القبعات الصوفية هي من قطع الاكسسوارات القادرة على منحك الشعور بالدفء وعلى منح الفخامة لإطلالاتك في آن واحد، خاصة وأنها أصبحت تأتي بتصاميم حديثة وألوان جذابة.

فقد لفتت نظرنا القبعة من Paul Smith والتي جاءت باللون الرمادي الفاتح من الصوف الناعم، ما يجعلها مناسبة مع مختلف إطلالات الشّتاء على اعتبار أن الرمادي لون حيادي يليق مع جميع الألوان.

أما Marni فقد قدمت قبعة باللون الكحلي الفخم، لكن لكسر هذه الكلاسيكية في اللون الكحلي زينت مقدمة القبعة بنقشة حملت اسم الدار باللونين الأبيض والأحمر.



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