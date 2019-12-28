منها الموز.. أطعمة تساعد في علاج نقص الماغنسيوم

لتحسين وظائف الجسم وتعزيز نشاطه، يجب الحفاظ على عنصر الماغنسيوم بالجسم، حيث أشار الباحثون إلى أن استهلاك نسب كبيرة من العنصر يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب المفاجئ الذي يؤدي للوفاة، حسب مجلة "ذا هيلث سايت".

ووفقًا للمجلة، فإن هناك موادا طبيعية تحتوي على الماغنسيوم، وينصح بتناولها بشكل يومي ومنها.

الموز

يشتهر الموز بكونه غنيا بالبوتاسيوم، إلا أنه يعد من المصادر الغنية أيضا بالماغنسيوم، لذا ينصح باستهلاكه بما يكفي لمد الجسم بما يحتاجه من العنصر الهام، ولكن إذا كنت مصابا بالسكر، فعليك الاعتدال في تناول الموز لاحتوائه على نسبة عالية من السكر.

الشمندر

يتميز الشمندر، باحتوائه على الماغنسيوم، الذي يساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة والمساعدة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم والسكر، ويعزز أيضا الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء.

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السبانخ

تعد السبانخ واحدة من أبرز الخضراوات الورقية الغنية بالعديد من المغذيات، فهي تحتوي على كميات عالية من مركبات النترات التي تساعد على إدارة ضغط الدم، وبالإضافة إلى ثرائها بالحديد، تحتوي السبانخ أيضا على نسبة كبيرة من الماغنسيوم والمنجنيز وفيتامينات "A, C و K"، ما يعزز صحة القب والجسم ككل.

البقوليات

تعتبر البقوليات "العدس والفاصوليا والحمص إلى البازلاء وفول الصويا وغيرها"، من بين أفضل مصادر الماغنسيوم الطبيعية، وينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي، فمقدار كوب واحد من الفاصوليا السوداء المطبوخة، يحتوي على 120 ملج من الماغنسيوم.

كما أن البقوليات تعد مصدرا غنيا بالبوتاسيوم والبروتين والألياف والحديد، وتساعد في خفض الكوليسترول والسيطرة على نسبة السكر في الدم، وتخفض أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بذور زهرة عباد الشمس

جنبا إلى جنب مع نكهتها اللذيذة، تعد بذور عباد الشمس، أحد أفضل مصادر الماغنسيوم، وتحتوي أيضا على الكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنها تساعد في تعزيز صحة القلب بفضل خصائصها.