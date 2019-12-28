تصاميم زاخرة بالإثارة وألوان خلابة في دار بولغري

تصاميم زاخرة بالإثارة؛ وألوان خلابة؛ وقدرات حرفية فائقة الجودة؛ ودفقات من البذخ الروماني: هكذا تُصاغ الأحلام في دار بولغري.

استلهمي السحر، امتلكي كل ما هو جميل واستعدي للإنبهار. هذا هو الوقت المناسب لتتجاوزي المألوف، وتبهري وتفاجئي، وتنغمسي في السحر مثل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم. اتبعي نادين وادخلي إلى عالم بولغري الفريد حيث يمكن للأحلام أن تصبح حقيقة وللأمنيات أن تتحقق. من روما مع البهجة والفرح، دعي أحلامك تصبح أبدية مثل مجوهرات "فيوريفر"، دعي "محقق الأحلام بولغري" يطلق العنان لقواه الإبداعية ليسحرك بفيض من الكنوز ورموز البهجة الرائعة. لا توجد أسرار للجمال الخالد عند نادين الجذابة. انضمي إليها واستسلمي للروعة الرومانية في رحلة ساحرة لتكتشفي كيف تتحقق الأحلام مع الجواهري الروماني.

جمال روما البهيج الملهم، وألوان الأحجار الكريمة الممتعة، والجموح الذي تتميز به التصاميم الإيطالية، وأنامل حرفيي الدار البارعة، ولمسات لا تضاهى من البذخ والترف الرومانيين: في هنا كله يكمن السر الذي يقف وراء قدرات صانع المجوهرات الروماني الإبداعية. حملة العطلات هذه، التي يكاد يكون لها وقع السحر، تأخذ بنا إلى ما وراء الكواليس حيث تجد أحلام بولغري كلها طريقها إلى التحقق.. وابتداءً من أول اللمسات التصميمية وانتهاءً بأساليب التغليف المدهشة، فإن أي تحفة فنية من نتاج بولغري إنما تروي حكاية رؤية، وإثارة، وخبرات مذهلة.

صانع الأحلام الروماني

Advertisements

مرة أخرى، تحرص بولغري على الاحتفاء بقصة عشقها الأبدي للفن السابع. ففي موسم أعياد 2019 حولت هذه الدار الرومانية واجهات عرض قرابة 330 متجر في شتى أنحاء العالم إلى كواليس خلفية لموقع تصوير فيلم سينمائي.. مرايا أيقونية رائعة تؤطر المنتجات المعروضة، وألواح زجاجية تتقاطع مع شكل هندسي نموذجي فتستحضر صورة الأضواء الكاشفة هي تتراقص فوق البساط الأحمر. ولكي يبدأ الحلم، فما عليك سوى رجّ واحدة من كرات الثلج لتزيح الستار عن عالم مذهل.

استكشاف عالم الأحلام هو المحور الذي ستدور حوله "الحملة الرقمية لموسم الأعياد The Holiday Season Digital Campaign " .. ولأنها أشبه برحلة سحرية في كواليس استعدادات صانع المجوهرات الروماني لاحتفالات ومهرجانات الأعياد، فهي تمثل دعوة للاستمتاع باللحظة البهيجة، والانغماس في متعة حقيقية خالصة، وإطلاق العنان لحرية الخيال على طريقة بولغري!

قد يهمك أيضا:

اختاري مجوهراتك من مجموعة "سينماغيا" الفاخرة من بولغري

"بولغري" تُطلق ساعات استثنائية لا سابق لها