بولغري تتعاون مع أسيل عمران في حملتها الجديدة

القاهرة - لايف ستايل
في حملتها الجديدة "غلام ريبيل" والخاصة بموسم ربيع وصيف 2020، تعاونت دار بولغري مع المغنية والممثلة السعودية أسيل عمران والتي تعتبرها الدار نموذجاً للمرأة المتمرّدة والجريئة.
قام بتسجيل الحملة الجديدة المخرج والمنتج إيمان نقوي المقيم في دبي، وقد استطاع أن يُظهر أسيل وهي تتوق إلى الحقائب التي تحمل كل منها أنماط بولغري الماسية الأيقونية المتكررة في أسلوب جديد لحقائب سيربنتي التي تميزت بها دار بولغري.
وفي هذا الموسم تحظى المجموعة بتحديثات جديدة، ابتداء من الألوان الجديدة والأنماط الهندسية وصولاً إلى الأزرار التي تزينها. وتُسلّط الحملة الضوء على حقائب "سيربنتي كابوشون" و"سيربنتي دايموند بلاست ويسبي تشاين" و"سيربنتي دايموند بلاست مايكرو" و"سيربنتي فورايفر" التي تعكس روح الدار وتاريخها العريق.
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