دراسة.. النساء العاملات أطول عمرا من غير العاملات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أطباء هنديون، خلال دراسة جديدة كانوا قد أجروها، أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن أي عمل خارج المنزل.

وبحسب وكالة أنباء وفقاً “سبوتنيك” الروسية، فإن الباحثين حللوا البيانات الصحية لأكثر من 5100 امرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عامًا، بهدف تقييم تأثير تقدمهن المهني على صحتهن العقلية والجسدية، حتى بلوغهن سن الشيخوخة.

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نتائج الدراسة، أثبتت أن النساء اللواتي عملن لمدة 20 عاماً وأكثر خلال سن الرشد أظهرن تدهوراً أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر، مقارنة بالنساء اللواتي لم يعملن أبداً.

النتائج تطابقت مع نتائج دراسة مشابهة أجريت في ألمانيا، حيث أكدت نتائج دراسة أجريت في معهد “ماكس بلانك” للبحوث الديموغرافية في ألمانيا، أن النساء العاملات لا يتمتعن بصحة أفضل فحسب، ولكنهن أيضاً أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظائرهن غير العاملات.

الدراسة الألمانية حللت تأثير التجارب السلبية في العمل على النساء العاملات، حيث تبين أن هذه التجارب تؤثر سلباً على صحة المرأة البدنية والعقلية مع تقدمهن في العمر، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا أونلاين”.