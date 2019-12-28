فيديو.. شيرين عبدالوهاب "أنا نارية ودمي حامي.. وادعولي اجيب بيبي"

تطارد الشائعات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بين الحين والآخر، حول طبيعة حملها وانتظارها مولودها الأول من الفنان حسام حبيب، خاصةً بسبب اختفائها وعدم مشاركتها في موسم الحفلات الصيفية، وتردد الأقاويل حول سفرها للولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة لقضاء فترة حملها هناك، حيث كشفت المطربة خلال لقاء مصور أجرته مع قناة "الإمارات نيوز"، عن حقيقة حملها.

"يا ريت الناس كلها تدعيلي أني أقدر أكبر عيلتي وأجيب طفل تاني"، هكذا علقت "شيرين" على الشائعات التي يتم تداولها بين الحين والآخر، مطالبةً جماهيرها بالدعاء لها حتى تُرزق بمولود،" إدعولي أجيب بيبي".

وعلقت "عبدالوهاب"، عن نجاح أغنيتها "يا بتفكر يا بتحس"، التي قدمتها باللهجة اللبنانية، قائلة: "فرحت أوي لأن كل الدول العربية ليها جزء من قلبي، وحسيت أني جبت جون في لبنان".

وعن رغبتها في عمل أبنائها في المجال الفني، أكدت أن "الفن يجعل الإنسان راقيا وبناتي عندهن موهبة الصوت الحلو، ويعزفن بيانو، ولكني أحب أن يعملن في مجالات أخرى تستفيد الناس منها".

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وعن كثرة الانتقادات التي توجه لها بسبب تصريحاتها، قالت شيرين "أنا نارية ودمي حامي ولن أتخلى عن تصريحاتي وعفوتي وسأرد".

ولفتت المطربة شيرين عبدالوهاب الأنظار بإطلالتها، بحفلها الغنائي الأخير، المنعقد مساء أمس في مدينة دبي، الذي جاء ضمن فعاليات مهرجان التسوق.

وظهرت "شيرين" بفستان أحمر اللون، والذي تميز بأنه لامع وطويل، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، كما أنه مزود بحزام رفيع، من توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم.