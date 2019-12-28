صور.. حسن وزينب: "هيكون عندنا بيبي جديد".. ومتابعون: بجد ولا مقلب

"نهاية سعيدة لـ2019، بعد 9 شهور، هيكون عندنا بيبي جديد"، هكذا أعلن اليوتيوبر أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، انتهاء العام الحالي بالأخبار السارة التي ذُفت له بقدوم مولوده الجديد هو وزوجته زينب محمد، من خلال نشر صورة لهما برفقة ابنتهم"أيلين".

وظهر اليوتيوبر الشهير خلال الصورة، ممسكًا بيده أنبوبة اختبار فحص الحمل، وأرفق تعليقًا قال خلاله،"شكرا 2019، أجمل سنة فى حياتنا".

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير معها، وحصدت على ما يقرب من 115 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "بجد ولا مقلب، مبروك يا أحمد انت وزينب ويارب تجيبوا عيل عسولة زى ايلين، ماشاءالله بعدها بنتكم صغيرة، هى زينب حامل تاني، مبرووك".

عودة أحمد حسن وزينب

"انظروا من عاد مجددا".. بتلك الكلمات القليلة، علق اليوتيوبر أحمد حسن، على رجوعه إلى مصر مع زوجته زينب، عقب سفرهما إلى مدينة دبي الإماراتية، بعد تقديم العديد من البلاغات ضدهما، بتهمة استغلال ابنتهما "أيلين"، ونشر فيديوهات "فاضحة".

الثنائي اختار أزياء تجمع بين اللونين الأحمر والأسود، حيث ظهرت "زينب" بفستان طويل وبأكمام طويلة وغير منقوش، فيما ارتدى زوجها بدلة مزينة بالعديد من النقوش، وبدون رابطة عنق.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 14 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "إيه اللي رجعكم وأنتم ضدكم بلاغات"، و"لابس بدلة زي شعبولا"، و"هيتقبض عليكم بسبب فيديوهاتكم المستفزة".

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أحمد حسن وزينب متهمان باستغلال رضيعة وفيديوهات "فاضحة"

وأثارت عدة مقاطع فيديو للثنائي مع رضيعتهما، الجدل، حيث ظهر "حسن" وزوجته خلال حملهما لابنتهما بطريقة خاطئة، مطالبين الجمهور بالمزيد من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والاشتراك في القناة، وتقريب وجهها من الكاميرا، دون الالتفات إلى بكائها.

وعقب أسابيع من سلسلة الفيديوهات مع ابنتهما "أيلين"، عادا إلى إثارة الجدل بمقاطع فيديو من داخل غرف النوم وحمامات السباحة.

بلاغ ضد الثنائي بسبب الرضيعة

وسبق وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس حرر بلاغًا للنائب العام، في واقعة إساءة للطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر يوتيوب.

وأوضحت "العشماوي"، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.