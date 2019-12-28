تهديد بالقتل وقضايا نفقة وارتداء الحجاب.. محطات في حياة لقاء سويدان

"قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن، قرار لا رجعة فيه"، هكذا أعلنت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، "فيسبوك"، خبر اعتزالها الفن.

وقالت "سويدان" خلال منشورها، "وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

ويقدم "هُن"، أبرز المحطات في حياة الفنانة لقاء سويدان، في السطور التالية، بعد إعلانها قرار اعتزال الفن.

زواجها

تزوجت لقاء سويدان للمرّة الأولى من الفنان المصري أمين أحمد أنور، وأثمر هذا الزواج عن بنت وحيدة اسمها "جومانا"، إلا أن هذا الزواج لم يستمر وانفصلا لاحقاً، رفعت بعدها لقاء سويدان، دعوة نفقة ضدّ طليقها، لامتناعه عن الانفاق على ابنتها.

زواجها من حسين فهمي

كان يكبرها بحوالي 20 عامًا، إلا أن الحب الذي جمع بينهما لا يعرف السن، فقد تعرفت لقاء سويدان والفنان حسين فهمي، خلال كواليس مسرحية "أهلا يا بكوات"، ثم التقيا مجددًا مرة أخرى في مسرحية "زكي في الوزارة"، حيث عاشا قصة حب شهد عليها أبطال العمل، وبعد انتهاء المسرحية مباشرةً، أعلن حسين فهمي، زواجه رسمياً من لقاء سويدان، في عام 2007، وأقيم حفل زفافهما على متن الباخرة التي يمتلكها، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن.

وكانت "سويدان" قد أعلنت حينها، أن وسامته لم تكن الدافع للزواج منه، بقدر ما لفت نظرها أخلاقه وطيبته وتقديره للمرأة، غير ملتفتة إلى فارق العمر بينهما، ولكن لم تدم قصة الحب التي جمعت بينهما سوى 5 أعوام، حيث انفصلا عام 2012، دون أن يثمر زواجهما عن أطفال، ووصلت الخلافات بينهما إلى القضاء بعدما امتنع فهمي عن سداد نفقتي المتعة والعدة لزوجته، وبالفعل أنصف القضاء لقاء سويدان، فحصلت على حكم يلزم "فهمي" بدفع 720 ألف جنيه.

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وصرحت لقاء سويدان، حينها، أنها تلقت تهديدات بالقتل وبخطف ابنتها الوحيدة، إذا لم تتراجع عن مقاضاتها لحسين فهمي، بعد أن قام شخص بالاتصال بها هاتفيا، وقال لها: "لو مارجعتيش عن اللي في دماغك حياتك هتكون الثمن أو خطف بنتك".

وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بتسديد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، مما دفع "سويدان" إلى الحجز على أمواله، وبعد أكثر من عام ونصف في محاكم الأسرة، تمكنت الفنانة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها، من فرع البنك الأهلي بالقرية الذكية، وذلك بناء على عقد الاتفاق الذي تم توثيقه في 30 أغسطس 2015، في اجتماع جمع بين محاميها محمود الحلواني، ومحامي" فهمي"، بحضور مدير قطاع الشئون القانونية البنك الأهلي.

ظهورها بالحجاب

في نوفمبر 2017، أثارت الفنانة لقاء سويدان، حالة من الجدل بعد نشر صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، عبر صفحتها على "إنستجرام"، من دون أي تعليق منها على الصورة، وإنهالت عليها التعليقات بالتهنئة على تلك الخطوة وارتدائها الحجاب، ودعا لها البعض بالثبات عليه وعدم خلعه، على غرار النجمات اللاتي ارتدين الحجاب وقمن بخلعه بعد ذلك.

وكان عدم تعليق لقاء سويدان، على صورتها سببا في هذا الجدل، خصوصاً أن الحقيقة عكس ما اعتقده جمهورها، حيث تتواجد لقاء بصحبة شقيقها محمد في الأراضي السعودية المقدسة هذه الأيام لأداء مناسك العمرة، وكان ذلك سببا فى ظهورها بهذه الإطلالة.

وارتدت "لقاء" الحجاب للمرة الثانية، خلال عقد قران"شروق"، ابنة الفنان صلاح عبدالله، على رجل الأعمال عمرو أباظة، بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، التي حرصت على ارتداء الحجاب داخل قاعة المسجد خلال عقد القران، في سبتمبر 2018.

وظهرت لقاء سويدان، وهي تضع واقيا للرقبة، وترتدي غطاء للرأس يكشف عن الجزء الأمامي من شعرها، ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب طلتها.