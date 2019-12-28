أول عارض أزياء مصاب بمتلازمة داون وجمهور "السوشيال ميديا" أثنى على تلقائيته

قبل نحو 18 سنة، استفاقت إيمان أحمد صباح (41 سنة) من التخدير بعد ولادة ابنها مصطفى، لتكتشف أنه لا يبكي مثل باقي الأطفال عند الولادة، وبعد فحوص طبية كانت على موعد مع صدمة، أن طفلها من المصابين بمتلازمة داون.

في مثل هذه الحالات، ولا سيما في المدن البعيدة عن القاهرة مثل مدينة كفر الزيات بدلتا مصر، حيث تعيش إيمان، يخجل الأهل من إعلان إصابة ابنهم بهذا المرض، وتكون كل علاقتهم به هي تلبية احتياجاته من طعام وكساء فقط، لكن الوضع كان مختلفاً عندها وهي التي آمنت بقدرات ابنها رغم إعاقته، وكانت دائماً ما تردد «مصطفى لا يقل عن الآخرين»، إلى أن تمكنت العام الماضي من تحقيق حلمها في أن يكون أول عارض أزياء من متلازمة داون. وكان مصطفى نوفل، من بين ذوي الهمم الذين كرّمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

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وتصف الوالدة إيمان لـ«الشرق الأوسط» حالة السعادة التي انتابتها، وهي تشاهد الرئيس يُكرّم ابنها خلال الاحتفالية بوصفه صاحب إنجاز أول عارض أزياء من متلازمة داون، قائلة: «تفاصيل حلم عمره 18 سنة اجتهدت من أجل تحقيقه، مرت أمامي في تلك اللحظات، وكان التكريم تتويجاً لهذا الجهد».

وأثنت إيمان على الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في تحقيقها لهذا الحلم، قائلة: «مصطفى حباه الله وجهاً جميلاً وكاريزما واضحة، وحباً للوقوف أمام الكاميرات، وكنت أشعر بأن هذه المقومات تؤهله لأن يكون عارض أزياء جيداً... فكتبت تعليقاً على صفحتي بـ(فيسبوك) قلت فيه (أحلم بأن يحقق الله عز أملي في نجلي مصطفى)، لتشاهده أمل مبدي، رئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وترد على قائلة: (ما هو حلمك؟). وكان ردي (أتمنى أن أرى مصطفى موديل)، فساعدتني على تحقيق هذا الحلم».

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من جهتها، قالت أمل مبدي، لـ«الشرق الأوسط»: «خلال تلك الحفلات، وجدت أن مصطفى يملك بالفعل مقومات عارض أزياء، فعرضت الفكرة على صاحب إحدى شركات الملابس، فشاهد العروض الفنية التي شارك فيها مصطفى، ورأى بالفعل أنه يملك المقومات التي تؤهله لذلك».

في غضون وقت قصير، تدرّب مصطفى، ليذيع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي دفع أحد المصورين المحترفين إلى الاتفاق مع أسرته على توظيفه في «فوتوسيشن» يُستخدم للترويج للسياحة المصرية. وحازت الصور التي أنتجها المصور، إضافة إلى صور مشاركاته في عروض الأزياء، تقدير جمهور «السوشيال ميديا» الذي أثنى على حضوره وتلقائيته التي تضيف كثيراً إلى الملابس التي يعرضها.

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