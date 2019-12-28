بربري تطلق مجموعة متنوعة من حقائب اليد والمحافظ

أطلقت بربري هذا الموسم موسم الاعياد مجموعة متنوعة من حقائب اليد والمحافظ أن ننظرنا لها رائعه في الأساليب والتصاميم

بربري…حقائب يد بربري هي تلك الفريدة جدا، انها مصنوعة من الجلد الذي يعرف بالاستخدام طويلة الأمد. تصاميم مختلفة من حقائب اليد بربري تتوفر مثل كيس “الرافعة” الذي هو بربري الجديد كيس دو جور ويتعلق الأمر المتاح في عدد من الألوان المذهلة مثل الأخضر والبيج والوردي وجنبا إلى جنب مع مجموعة النسيج. وقد صممت محافظ بربري بنفس طريقة حقائب اليد. كل النساء تتطلع لاستكمال نظرها لها من خلال اعتماد واحدة جديدة وعصرية مع بربري يمكنك الحصول على مظهر أفضل وأبرع من أي وقت مضى. وبالإضافة إلى ذلك، وحقائب اليد بربري تأتي أيضا مع حزام الكتف الإضافية التي تساعد النساء ارتداء هذه الحقائب . فيما محافظ بربري تأتي في أسلوب مغلف إضافة إلى كونه

جيدا داخليا نظمت للحفاظ على شخصه الخاص ..

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