طرق طبيعية لعلاج التهاب اللوزتين.. منها الليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: كريم حسن
يلجأ البعض إلى المشروبات الدافئة لتخفيف حدة آلام الحلق والتهابات اللوزتين، على أن تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات لضمان تقوية المناعة لمحاربة الالتهاب وتخفيف الأعراض.
وهناك بعض العلاجات المنزلية التي تساهم في علاج التهاب اللوزتين، وللتعرف عليها اضغط هنا.
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