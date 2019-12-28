لايف ستايل

فيديو صادم من السعودية .. علاقة جنسيّة محرّمة وشهوة عابِرة تنتهي برضيع في كيس ألقي به في حاوية قمامة!

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العثور على طفل لقيط في حاوية بالسعودية

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو صادم يُظهر لحظة العثور على طفل رضيع داخل كيس أسود وقد ألقي به في حاوية قمامة بإحدى مناطق .

ويظهر في الفيديو، كيس أسود مغلق يصدر منه صوت الطفل الرضيع، قبل أن يقوم شخص مرافق لمصور المقطع برفع الكيس من حاوية قمامة كبيرة ووضعه على الأرض وفتح الكيس ليظهر الرضيع بداخله.

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ولاحقاً يظهر أحد المسعفين المتخصصين فيما يبدو أنه أحد أعضاء فريق إسعاف حضر للمكان.

ولم يصدر أي تعليق من جهة رسمية سعودية، بما في ذلك الهلال الأحمر السعودي.

وأثار المشهد غضباً واسعاً بين المغرّدين، الذين قالوا إنّ هذا نتاج شهوة عابرة وعلاقة محرمة .

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