دراسة تحذر من النوم ساعات طويلة: يسبب الجلطة الدماغية

قد يعتقد البعض أن النوم لفترات طويلة يساعد في تحسين المزاج أو الصحة العامة، إلا أن دراسة حديثة نفت ذلك الاعتقاد وضربت به عرض الحائط.

وأجرى علماء صينيون بمشاركة 31750 متطوعا، متوسط أعمارهم 62 عاما، ولم يعانوا من أي مشكلات صحية، دراسة أثبتت نتائجها أن النوم فترات طويلة يضر بالدماغ، حيث يمكن أن يصبح سببا لحدوث جلطة دماغية.

كما تابع العلماء الحالة الصحية للمشتركين في الدراسة خلال ست سنوات، حيث أصيب خلالها 1557 شخصا بالجلطة الدماغية، وفقًا لمجلة Neurology

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وكان الباحثون خلال هذه الفترة يجمعون معلومات عن صحة المشتركين ويجرون استطلاعات من أجل الحصول على معلومات شاملة عن العادات المرتبطة بالنوم ليلا ونهارا.

واتضح للباحثين أن 8% من المشتركين تعودوا على النوم 90 دقيقة في النهار، و24% منهم ينامون تسع ساعات وأكثر ليلا.

وأظهرت تحليل البيانات، أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات في الليل هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 23%، مقارنة بالذين ينامون 7-8 ساعات ليلا، كما أن الذين ينامون ليلا أقل من سبع ساعات أو 8-9 ساعات، هم أقل عرضة للجلطة الدماغية من الذين ينامون أكثر من سبع ساعات وأقل من ثمانية ساعات ليلا، وأن الذين تعودوا على النوم أكثر من 90 دقيقة في النهار يرتفع خطر إصابتهم بالجلطة الدموية بنسبة 25%، مقارنة بالذين ينامون 30 دقيقة.

ويشير الباحثون، إلى أن الذين تعودوا على النوم ساعات طويلة ليلا ونهارا، هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 85% من الآخرين الذين لا ينامون أكثر من 7-8 ساعات في اليوم.