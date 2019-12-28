لم تقم الثورة السودانية من أجل نيل الحقوق السياسية فقط، بل لاقتناص الحريات التي طالما حاربها النظام القديم، ومن نتائج هذه الثورة ما شهدته العاصمة السودانية أمس لأول مرة، بإقامة عرض أزياء بمفهومه المتعارف عليه عالميًا.
وحسب الصحف السودانية، فإن مصممة الأزياء السودانية، يسرا الصادق، نظمت عرضا للأزياء في الخرطوم للمرة الأولى، منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وتقول "الصادق"، إنها عادت لبلدها لنشر قيم التسامح والسلام عبر تصاميمها المستوحاة من الثقافة السودانية.
ويعد هذا هو العرض الأول الذي يُسمح فيه لوسائل الإعلام وللجمهور بحضور وتصوير العرض الذي أقيم في أحد أحياء العاصمة السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عزل البشير.. الخرطوم تشهد أول عرض أزياء بحضور وسائل الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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