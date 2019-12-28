الامارات | لقاء سويدان تعتزل الفن بـ«قرار لا رجعة فيه»

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تعتزل الفن بـ«قرار لا رجعة فيه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان اعتزالها الفن، موضحة أن قرارها يأتي بعد فترة من التفكير في الأمر، لكنها قطعت الأمور مؤخراً مؤكدة أن قرارها لا رجعة فيه.

وهاجمت الفنانة المصرية ما يحدث في الوسط الفني، والذي أصبح لا يعتمد على الموهبة والمعايير العادلة.

وكتبت لقاء عبر حسابها على «فيس بوك»: «بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما افضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة».

وأضافت «مهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائياً.. قراراً لا رجعة فيه».