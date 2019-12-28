نصائح فعالة للحماية من الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - إجراءات الوقاية من الأمراض المزمنة ليست صعبة التحقيق، بل هي مجموعة من العادات الصحية التي يمكنك وضعها على قائمة قرارات العام الجديد. إليك أهم النصائح التي يمكنك اتباعها لتجني فوائد صحية كبيرة، حسب ما جاء في موقع" 24 الإماراتي".
-تناول 40 نوعاً من الأطعمة المختلفة (تتضمن الأعشاب والتوابل) كل أسبوع لتحقيق التنوع الغذائي
-قلّل من تناول السكر والملح، ولو بدرجة بسيطة، لتحمي نفسك من السكري وارتفاع الضغط.
- تناول المزيد من السوائل الخالية من الكافيين. يحتاج الجسم 1.5 لتر من الماء كحد أدنى كل يوم.
- اتبع الإجراءات التي تحمي القلب، مثل: الإقلاع عن التدخين، والمشي والحركة البدنية 30 دقيقة يومياً، وتقليل أكل الدهون.
- راقب كمية الطعام التي تأكلها، واحرص على ألا تبالغ في ملء صحنك بالطعام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.