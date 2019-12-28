قبل الفرح.. ما هي المدة المناسبة للعناية بالبشرة؟ 

الدخول في دوامة شراء الأجهزة المنزلية، والأثاث، واختيار فستان الزفاف، وترتيب عش الزوجية، يضع العديد من العرائس، في أزمة إهمال العناية بالبشرة، ما يجعل ملامحهن مرهقة بليلة العمر، ووجوهن شاحبة.

من جانبها قالت خبيرة التجميل شيرين المصري، إن المكياج وحده ليس بإمكانه إظهارك بأفضل ما لديكِ في تلك الليلة المميزة، وأن الاهتمام والعناية بالبشرة هو الأهم.

وأوضحت "المصري" خلال حديثها لـ"هن"، أن على العروس البدء في روتين للبشرة قبل الزفاف بـ3 أشهر على الأقل، للتخلص من مشكلات البشرة إن وجدت، والظهور بملامح متألقة.

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وتابعت، على الفتيات خلال تلك الفترة وضع روتين يومي، على رأسه شرب الماء بكثرة في الصباح، وقبل النوم، لترطيب الجلد، مع استخدام مرطب ليلي ونهاري، لتجنب الجفاف، مع الاهتمام بجلسات تقشير البشرة خلال تلك المدة، للتخلص من القشرة أو الجلد الميت.

كما أشارت لضرورة اقتناء الكريمات الملائمة للتخلص من البقع الداكنة، أو الهالات السوداء قبل الحفل.

ونصحت خبيرة التجميل بالـ"ديرما رول"، لتنشيط الدورة الدموية، والتي يمكن استخدامها في المنزل.

وأوضحت "المصري"، أن اتباع تلك النصائح، يجعل البشرة مناسبة لاستقبال مستحضرات التجميل، والظهور بمظهر طبيعي غير مبالغ فيه، قائلة: "مش هتحتاج ولا مكياج تقيل يداري العيوب، ولا حتى فوتوشوب في الصور".