إطلالات العائلة الملكية في مناسبات نهاية عام 2019 منها معطف طويل رمادي

في وقت يمضي الأمير هاري ودوقة ساسكس عطلتهما في كندا، أطلّ باقي أفراد العائلة الملكية البريطانية بمناسبة نهاية العام، فتألقت دوقة كمبريدج كعادتها وبرفقتها الأمير جورج والاميرة شارلوت، وهي المرة الأولى التي يرافقان فيها أهلهما إلى مناسبة مماثلة.كيت خطفت الأنظار بإطلالتها، فتألقت بمعطف طويل رمادي اللون من تصميم كاثرين والكر Catherine Walker، تميّز بالأزرار المزدوجة كما تزيّنت ياقة المعطف وطرف الكمين بالفرو، إضافة الى الحزام الذي حدد خصرها الرفيع.

وأكملت كيت اللوك بقبعة أنيقة باللون الأخضر الداكن، كما إختارت حقيبة كلاتش وحذاءً مخملياً باللون نفسه.وإلى جانب دوقة كمبريدج، تألقت الأميرة الصغيرة شارلوت بإطلالة متناسقة مع والدتها. إذ أطلت بمعطف باللون الأخضر الداكن وتحته فستان بنقشة المربعات، مع جوارب كحلية وحذاء باللون الكحلي.من جهتها، تألقت الملكة إليزابيث بفستان وفوقه معطف أحمر، ونسّقت مع إطلالتها قبعة باللون الأحمر ومزيّنة بريشة سوداء.

ومن إطلالات العائلية الملكية أيضاً، أطلت دوقة كورنويل باللون البنفسجي، فيما تألقت الاميرة بياتريس بمعطف باللون البيج مع حزام عريض اسود وأكسسوار رأس باللون الاخضر.

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