بعد ارتباط هنادي مهنا.. "جامبسوت" وفساتين قصيرة أزياء عرائس المشاهير في 2019

إطلالة بسيطة بيضاء اللون، ظهرت بها الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، خلال حفل خطبتها على الممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأطلت "هنادي" بـ"جامبسوت" أبيض اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش، ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

لم تكن "مهنا" الأولى التي اختارت أزياء "غير متكلفة" خلال حفل ارتباطها.

رصد "هن"، إطلالات "عرائس" عام 2019، خلال حفلات خطبتهن.

راندا رياض

في 11 ديسمبر الجاري، تألقت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام بـ "جامبسوت"، "أوف وايت" بأكمام من الشيفون، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط، خلال خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، في حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب فقط.

نور كرارة

في أكتوبر الماضي، أعلن الفنان أمير كرارة، خطبة شقيقته نور، التي أطلت بفستان يحمل اللون الكشمير، بدون أكتاف، وطويل وفضفاض، ومزين بنقاط بيضاء صغيرة الحجم، مع ظهورها بتسريحة شعر تحمل تموجات بسيطة.

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ترف

في يوليو الماضي، تألقت "ترف"، ابنة الفنانة السورية صباح الجزائري، بجامبسوت فاتح اللون، في حفل خطبتها، والذي تميز بأنه بدون أكمام وغير منقوش، و"مكشوف الصدر"، مع اختيارها شعر "ويفي"، وارتدت أم العروس، فستان "وان شولدرز" أخضر اللون، وغير منقوش.

أمنية عبدالمنعم

وفي 30 يوليو الماضي، أعلن الفنان محمود العسيلي خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، التي ارتدت خلال ارتدائها "الدبلة" فستان شيفون قصير، ومنفوش قليلًا، باللون "الجراي" الفاتح، ومزين بالورود.

كما اعتمدت العروس على الشعر المنسدل، والمكياج التُرابي، بألوان "النيود".