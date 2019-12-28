صور.. ريز ويذرسبون تحتفل بـ2020 مع ابنتها: ليلة خروج الفتيات

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تحرص النجمة العالمية ريز ويذرسبون، على نشر صورتها بشكل دائم، بصحبة ابنتها "أفا"، التي تقترب في الشبه معها، إلى حد كبير.
ونشرت "ريز ويذرسبون"، صورة مع ابنتها، احتفالًا بالعام الجديد 2020، وعلّقت بقولها "ابنتي المفضلة، ليلة خروج الفتيات".
وتشارك "ريز ويذرسبون" كمنتجة في الفيلم الجديد Queen & Slim، والذي طرُح في دور العرض السينمائي، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بطولة دانيال كالويا، جودي تيرنر سميث، بوكيم وودبين، كلوي سيفاني، ومن إخراج ميلينا ماتسوكاس، وسيناريو لينا وايث.
وتستعد "ريذ ويذرسبون"، الحائزة على جائزة الأوسكار عام 2005، لعرض مسلسلها الجديد Little Fires Everywhere في 2020، يتكون من 7 حلقات، وسيعرض عبر شبكة الانترنت.
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