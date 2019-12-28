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صور.. ريز ويذرسبون تحتفل بـ2020 مع ابنتها: ليلة خروج الفتيات

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تحرص النجمة العالمية ريز ويذرسبون، على نشر صورتها بشكل دائم، بصحبة ابنتها "أفا"، التي تقترب في الشبه معها، إلى حد كبير.

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ونشرت "ريز ويذرسبون"، صورة مع ابنتها، احتفالًا بالعام الجديد 2020، وعلّقت بقولها "ابنتي المفضلة، ليلة خروج الفتيات".

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وتشارك "ريز ويذرسبون" كمنتجة في الفيلم الجديد Queen & Slim، والذي طرُح في دور العرض السينمائي، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بطولة دانيال كالويا، جودي تيرنر سميث، بوكيم وودبين، كلوي سيفاني، ومن إخراج ميلينا ماتسوكاس، وسيناريو لينا وايث.

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وتستعد "ريذ ويذرسبون"، الحائزة على جائزة الأوسكار عام 2005، لعرض مسلسلها الجديد Little Fires Everywhere في 2020، يتكون من 7 حلقات، وسيعرض عبر شبكة الانترنت.

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