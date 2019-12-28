هل يجوز للرجل الزواج من شقيقة زوجته عقب وفاتها بيوم؟

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين، حول إمكانية زواج الرجل من شقيقة زوجته، التي توفت، فهل عليه الانتظار لمدة 4 أشهر و10 أيام من وفاة زوجته، أم له أن يعقد عليها قبل ذلك.
وفي الفتوى التي حملت رقم 2501، أجاب الشيخ عبدالمجيد سليم، بأنه يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاه، دون انتظار مدة، فقد جاء في "الحامدية": رجل ماتت زوجته المدخول بها، ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ الجواب: نعم، كما جاء في "الخلاصة".
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