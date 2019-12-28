طريقة عمل الحواوشي البلدي

"الحواوشي البلدي"، من الأطعمة التي يفضلها الكثيرين، وتبحث العديد من ربات البيوت، عن طريقة سهلة لإعداده في المنزل، نظرا لمذاقه المميز.

وفيما يلي، خطوات بسيطة وسهلة، لتحضير الحواوشي البلدي، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برامج في "سي بي سي سفرة".

مقادير الحواوشي البلدي

بهارات حواوشي

زيت

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي

لحم مفروم

دقيق

بقدونس مفروم

فلفل رومي مفروم

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الثوم المفروم

كوب بصل مفروم

طماطم مفرومة

طريقة تحضير الحواوشي البلدي

- خلط البصل مع ملح وفلفل وبهارات الحواوشي مع الفلفل الرومي والبقدونس والطماطم.

- إضافة اللحمة إلى الخليط مع البقدونس، وتقلب جيدا مع ملعقة الدقيق.

- إضافة الثوم، ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات، ثم يرفع في العيش بشكل متساوٍ.

- رص العيش على صينية الفرن من ورق الزبدة، ويرش بزيت وملح وفلفل وبهارات الحواوشي، ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ويقدم للأكل.