6 قطع من الملابس لا تستغني عنها في البرد الشديد

إذا كنت تخططين لقضاء ليلة كريسماس مختلفة من نوعها، والخروج من المنزل لقضاء سهرة، في ليالي الشتاء الباردة، فأنت إذًا على موعد مع اختيار قطع من الملابس، التي لا غنى عنها خلال الطقس القارس، ربما هي بسيطة، ولكنها تنسى بحثا عن الثوب الملائم.

يستعرضها التقرير التالي، بحسب موقع "وات وير"، المتخصص في الستايلينج والملابس.

البوت

يجب أن يكون الحذاء على رأس الأولويات، خلال النزول في الشتاء، حيث يلعب دورا في تدفئة قدميك، خاصة مع من يعانون من صعوبة في تدفئة الأطراف، البوت الطويل المبطن من الداخل، سيكون خيارا رائعا لقدمين دافئتين.

leggings

البنطلونات الشهيرة المعروفة، يمكنك اختيار لجينج (بنطلون من الليكرا)، قطن لارتدائه أسفل الجينز، سيشعرك بالراحة والدفئ في آن، بالإضافة إلى أنه لن يضيف الكثير من الوزن على شكلك، حيث يأخذ هيئة الجسم تماما.

تي شيرت التدفئة (اندر شيرت)

إذا كنت بحاجة إلى طبقة إضافية من الدفء هذا الشتاء، دون وجود طبقات كثيرة جدًا، فـ"التي شيرت"، هو الطبقة الحرارية المجهزة لذلك، في الجزء العلوي، ويعتبر مثاليا للارتداء تحت البلوزات.

هذه تشعرك بالدفء دون ارتداء البلوزات الضخمة والمعاطف، خفيفة الوزن، وستكونين جاهزة لأي خروجة.

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الكوفية الصوف

من القطع المهمة، خاصة إذا لم ترتدي بلوزر لها رقبة مرتفعة، حينها يصبح الهواء عند منطقة الرقبة، كالصاروخ ذهابا وإيابا، ويمكن أن تصابين بالتهاب اللوزتين، لذا لا تستغني عن كوفية تلائم ملابسك، وتضفي مزيد من الدفء.

الآيس كاب الصوف

رغم كونه لا يلائم بعض الملابس أحيانا، إلا أن الآيس كاب، يعتبر قطعة مهمة، كما أن له كثير من الستايلات المتنوعة بين الكاجوال والكلاسيك، اختاري ما يلائم ملابسك، ولا تترددي في ارتدائه.

سيضفي الآيس كاب لمسة نابضة بالحياة على ملابسك الشتوية.

الجوانتي

كما حاولتي الحفاظ على دفء قدميكي، يجب كذلك العناية باليدين.

يفضل اختيار جوانتي ملائما مع الآيس كاب والكوفية، فتلك القطع مسماه بإكسسوارات الشتاء، والتي يجب أن يكون بها حلقة وصل من نوع ما.