هند صبري لزوجها: "أنا بحبك جدا ومن غيرك مقدرش اشتغل"

كشف الفنانة هند صبري، سبب بكائها خلال تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي: "جوزي كان معايا، وهو دايمًا مش بيبقى موجود في التظاهرات الفنية دي"، موجهة رسالة خاصة له: "أحمد بقولك بجد أنا من غيرك مقدرش أشتغل، وأنا بحبك جدًا".

وأضافت خلال تكريمها من الإعلامية منى الشاذلي، لفوزها في استفتاء برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC": "كنت حاسة قد أيه مهم إن في حياة الفنان، يبقى فيه حد مؤمن بيه، حتى لو مش معاه كل لحظة وممكن جوزي ميتفرجش على 4 أو 5 أفلام، لكن الفليم اللي أقوله لا ده انزل اتفرج عليه، بينزل يتفرج عليه، والمهرجان اللي أقوله بليز أنا عايزاك جنبي".

وتابعت: "كنت حاسة بامتنان لأمي، اللي شايلة بناتي، وأنا بشتغل، والناس مش عارفة هذا الجزء، لأن إحنا بني أدمين، عندنا عائلات، وعندنا ناس بتزعل إننا مش معاهم دايما، وعندنا شغلانة قاهرة بتغلبك، وكنت حاسة بامتنان لزملائي وللناس".

وكشفت هند صبري، أنها صورت مشاهدها في فيلم الممر خلال يوم واحد فقط.

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وتحدثت هند صبري عن أسرتها، مشيرة إلى أنها أم ملتزمة، وتستيقظ مبكرًا، وتذهب مع بناتها لتوصلهم للمدرسة، مبدية رغبتها في أن تتواجد معهم بشكل أكبر، وأن تفرغ مساحة من وقتها للتواصل الاجتماعي مع متابعيها، وللأعمال الخيرية.

ووجهت هند صبري رسالة لزوجها قائلة: "من غيركم مقدرش أشتغل، وأنا قولت لك كده في مهرجان الجونة، لما أخدت الجايزة، ومقدرش أبقى حاسة بالبراح ده، والمساحة اللي تخليني أبدع، وأعمل أدوار وأركز فيها من غير ما أبقى شايلة، هم إني مقصرة، وعارفة إن أنا حتى لو قصرت سامحوني، وهتكونوا فخورين بيا أكتر، وأنا بشتغل وانا محققة نفسي".

ووجهت هند صبري رسالة لبناتها: "انا فخورة بأمي اللي كانت بتشغل طول عمرها، وأدين لها بالكتير، وأنها ورتني صورة أم عاملة، وأم بشتغل مسؤولة، ويارب ده اللي تاخدوه مني".