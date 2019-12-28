دعاء فاروق: أنا مش مشاع.. ومحدش يدخل في حياتي الشخصية

ردت الإعلامية دعاء فاروق، على تعليقات البعض على صور أبنائها، مؤكدة احترامها لجميع الناس، مطالبة بعدم التدخل في حياتها الشخصية.

وقالت "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، "أنا بحترم كل الناس اللي بتابعني، وبرد على كل الناس، ومش حاسة إني من المشاهير ولا حاجة، وأنا ربنا كرمني وحطني في مكان كمذيعة، وبرد على كل الناس بشكل طبيعي".

واستنكرت "فاروق"، هجوم البعض عليها بسبب نشرها لصور أولادها، "أنا مش هخبي أولادي، وأولادي معايا في كل المناسبات، ومن حقهم يتصوروا مع أمهم ويفرحوا معاها، ونسجل الذكريات دي".

وقالت دعاء فاروق: "البعض بينتقد إن بنتي مش محجبة، مع أنها 15 سنة، وبيتكلموا على لبسها بشكل عيب، واتكلموا عليا وعلى لبسي،مش معنى اني شخصية عامة أني مشاع".

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وتابعت: "هنيجي عند الولاد وممنوع ننطق كلمة، ومحدش يقولي شكلها ولابسة كذا، وابنك ماله عامل كده ليه، وأنت ملبساهم بنطلونات مقطعة، ومش أنا اللي مقطعاها، والمحلات مليانة من البنطلونات دي، والموجود بنشتريه في حدود اللائق واللذيذ".

وأضافت: "فوجئت إن الناس مركزة بشكل غريب معايا، وإني ممنوع اعمل أي حاجة طبيعية من اللي هما بيعملوها".

وحكت أنها نشرت بعض الصور في مناسبة خاصة، وأن المطرب الشعبي محمود الليثي مد يده للسلام عليها، وسلمت عليه، فوجئت بالهجوم عليها بعد هذا الموقف، مشددة أن دار الإفتاء، أباحت سلام المرأة على الرجل، وأنها تتبع دار الإفتاء في ذلك.