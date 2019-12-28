أضرار الإفراط في تناول العدس

بالرغم من الفوائد الكبيرة لشوربة العدس في فصل الشتاء، حيث أنها تساعد على التدفئة، إلا أن كثرة تناولها قد يكون له ضرر، وهو ما تستعرضه "هُن" في التقرير التالي، بحسب موقع "ويب مد".
ويعتبر الخبراء العدس أكثر صحة من الأصناف الأخرى، حيث يحتوي نصف كوب من العدس المطبوخ على: السعرات الحرارية: 140، الدهون: 0.5 جرام، الكربوهيدرات: 23 جراما، الألياف: 9 جرامات، الصوديوم: 5 ملليجرامات، البروتين: 12 جراما، كما يحتوي على الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك.
أضرار صحية قليلة محتملة للعدس
كل تلك الألياف النافعة في العدس يمكن أن يكون لها تأثير جانبي غير سار للغازات، مفتاح تجنبه هو تناول العدس ببطء، خاصة إذا لم تكن معتادًا على الحصول على الكثير من الألياف بشكل طبيعي.
يحتوي العدس أيضًا على بروتين مرتبط بالتهاب واضطراب في المعدة.
إذا كنت تشعر بالمرض بعد تناول العدس وغيره من الأطعمة المملوءة بالبابين، فمن الأفضل تجنبها أو الحد من مقدار ما تأكله.
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