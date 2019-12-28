يمتاز القرنبيط بفوائده الصحية الممتازة، فضلا عن كونه يضيف دفئا لوجبات الشتاء، ويمكنك تجربة شوربة القرنبيط الساخنة في ليالي الشتاء، بدلا من طهيه بالطرق التقليدية. المقادير 1/2 كيلو قرنبيط مغسول. بصلة مقطعة صغير. زيت ذرة. جزرة مبشورة. مرق. جوزة الطيب. ملح وفلفل أسود. Advertisements كوب كريمة. 1/2 كوب جبن بارميزان مبشورة. وللتزيين جبنة مبشورة. طريقة التحضير يشوح البصل في زيت ذرة ويضاف الجزر ويشوح الخليط. يضاف المرق، ثم جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود. يضاف القرنبيط المغسول المقطع. تضاف الكريمة والجبنة المبشورة. تقدم الشوربة ساخنة بعد تزيينها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة القرنبيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.