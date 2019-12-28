نجل خالد صالح ينشر "فوتوسيشن" خطبته على هنادي مهنا: يا رب أعرف أسعدك

أعلن الممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، عن ارتباطه رسميا بالفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، موجهًا رسالة رومانسية لها، مع إرفاقه الصور الرسمية الأولى من حفل خطبتهما.

وظهر "أحمد" ببدلة رمادية اللون، مزينة بخطوط رفيعة، فيما أطلت العروس بـ"جامبسوت" أبيض اللون، تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

وعلق نجل الفنان الراحل، على الصور الأولى من حفل خطبته، باللغتين العربية والإنجليزية، قائلا: "كل البركة منحها الله لي في نهاية هذا العام، بانتهائه بهذه الطريقة"، متابعة: "ربنا ما يحرمني منك وأعرف أسعدك بقيت حياتنا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 10 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ألف مبروك ليكم"، و"لايقين على بعض أوي"، و"أحلى حاجة حصلت في 2019 ارتباطكم بجد".

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وحرص العديد من الفنانين والإعلاميين، على تهنئة العروسين، من بينهم الفنانة فريال يوسف، والممثل والمذيع الإذاعي عمرو وهبة.

يشار إلى أنه منذ أيام، أعلن الموسيقار هاني مهنا، والد الفنانة الشابة هنادي، أن ابنته من المقرر أن تحتفل بخِطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، اليوم الجمعة.

وأضاف مهنا، في تصريحات لبرنامج "et" بالعربي، أن خِطبة ابنته ستقام في حفل عائلي بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.