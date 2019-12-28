طريقة عمل مسقعة باللحمة

تعتبر الطواجن من الأطباق الشهية المفضلة في فصل الشتاء، وفي مقدمتها طاجن المسقعة باللحمة الضاني، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير مسقعة باللحمة المفرومة شرائح باذنجان رومي مقلي حلقات فلفل أخضر رومي مقلية فلفل حار زيت بهارات عصير طماطم بصل Advertisements ثوم صلصة طماطم لحمة مفرومة ضاني فلفل أسود ملح حلقات بطاطس مقلية طريقة تحضير مسقعة باللحمة المفرومة يشوح البصل في الزيت على النار، ثم نضع اللحمة المفرومة تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار ونقلب يضاف الثوم وعصير وصلصة الطماطم ونقلب مرة أخرى ترص شرائح الباذنجان فى بايركس والفلفل الرومي والبطاطس المحمرة يصب خليط اللحمة في البايركس على الخضار، ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم.

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