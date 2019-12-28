الامارات | خيار مثالي لحفلات رأس السنة.. الفستان المرصّع بالترتر

شكرا لقرائتكم خبر عن خيار مثالي لحفلات رأس السنة.. الفستان المرصّع بالترتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة Elle الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن الفستان المرصع بالترتر يعد خياراً مثالياً لحفلات رأس السنة؛ حيث إنه يمنح المرأة إطلالة متلألئة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت المجلة أن الفستان المرصع بالترتر يتلألأ هذا الموسم باللون الفضي أو الأزرق الليلي، مشيرة إلى أنه يأتي بقصات مختلفة ليرضي كل الأذواق؛ إذ تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال القصات ذات الطابع المثير كالقصة القصيرة أو القصة الكاشفة للظهر أو القصة الكاشفة للأكتاف أو القصة ذات حمالات العنق Neckholder.

وتأتي موديلات أخرى بقصات أكثر احتشاماً؛ إذ تأتي بأكمام طويلة ومنتفخة أو ياقة واقفة ومغلقة على غرار القميص.

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وبسبب المظهر الصارخ للفستان المرصع بالترتر ينبغي أن تتحلى الإكسسوارات بالبساطة والهدوء، للبعد عن المبالغة والتكلف من ناحية، ولتسليط الأضواء على الفستان من ناحية أخرى.

وبناءً على ذلك يمكن تنسيق الفستان مع حقيبة كلاتش من الجلد وذات لون أحادي هادئ وحذاء ذي كعب عالٍ أو صندل ذي أربطة يتحلى بالبساطة.

وبالمثل ينبغي أن يتسم المكياج بالبساطة والهدوء، من خلال الاعتماد على درجات النيود الشفافة، التي تمنح البشرة إشراقة طبيعية.