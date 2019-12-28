الامارات | رائحة التخمّر المنبعثة من الفم.. مؤشّر إلى عدم تحمّل اللاكتوز

شكرا لقرائتكم خبر عن رائحة التخمّر المنبعثة من الفم.. مؤشّر إلى عدم تحمّل اللاكتوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبير التغذية الألماني، أوفه كنوب، إن رائحة التخمّر المنبعثة من الفم تشير إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب).

وأوضح أن نقص إنزيم اللاكتاز يؤدي إلى وصول اللاكتوز إلى المعدة دون أن يهضم، ويتعرض للتخمر بفعل بكتيريا الأمعاء، وخلال هذه العملية تنشأ غازات تؤدي إلى انبعاث رائحة تخمّر من الفم.ومن أعراض عدم تحمّل اللاكتوز أيضاً الانتفاخ والغثيان وتقلصات البطن الشديدة والإسهال، خصوصاً بعد تناول منتجات الألبان. ويتعين استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز من خلال اختبار تنفس. وفي حال التحقق من الإصابة ينبغي على المريض اللجوء إلى الأغذية الخالية من اللاكتوز.