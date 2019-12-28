شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الراشدي والعامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سعيد بن كرامة آل عفيدر الراشدي، وأحمد بن كرامة آل عفيدر الراشدي، حفلاً بمناسبة زفاف أنجالهما شنفر بن سعيد الراشدي إلى كريمة أحمد بن عبيد بن البخيت العامري، ومحمود بن سعيد الراشدي إلى كريمة سالم بن صالح آل عفيدر الراشدي، وعزام بن أحمد الراشدي إلى كريمة سعيد بن كرامة آل عفيدر الراشدي، وسالمين بن سعيد الراشدي إلى كريمة أحمد بن كرامة آل عفيدر الراشدي. وحضر الحفل، الذي أقيم بصالة الوثبة في بني ياس بأبوظبي، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين والضباط. وتخللت الحفل عروض فنية شعبية وتراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الراشدي والعامري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.