الامارات | أفراح الشامسي والراشدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والراشدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالرحمن راشد الشامسي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة راشد ضاعن حمد الراشدي. كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الظاهر في منطقة العين، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل والمسؤولين والضباط، وجمع من المدعوين والمهنئين. وتخللت الحفل الأهازيج التراثية والعروض الفنية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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