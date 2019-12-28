الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الأخطبوط يمتلك ثلاثة قلوب، يعمل أحدها على ضخ الدم عبر أعضاء جسمه، بينما يضخ الآخران الدم من خلال الخياشيم، وعندما يسبح الأخطبوط، يتوقف القلب الذي يضخ الدم إلى الأعضاء؛ ما يجعله يتعب، لذلك يُفضل الزحف بدلاً من السباحة، كما أن لون الدم لدى الأخطبوط أزرق بسبب احتوائه على بروتين من النحاس.. صورة لأخطبوط الوندر من جزيرة امبون الإندونيسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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