الامارات | مراكز رعاية الطفل بـ «كهرباء دبي» تفوز بجائزة المؤسس

شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز رعاية الطفل بـ «كهرباء دبي» تفوز بجائزة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت مراكز رعاية الطفل التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة القائد المؤسس لفئة الحضانة الرائدة لعام 2019 على مستوى الميدان التربوي التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، تقديراً للأولوية القصوى التي توفرها مراكز الهيئة لرعاية الأطفال ونموهم بشكل صحي وسليم، وتوفير بيئة آمنة وملائمة للتعليم وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير: إن «هيئة كهرباء ومياه دبي تولي اهتماماً خاصاً بالنشء الجديد، وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، في بيئة صحية نفسياً واجتماعياً تسهم في ترسيخ بيئة معرفية داعمة لتطلعاتنا في جيل متفوق شغوف بتحصيل العلوم والمعارف، قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل، ومواصلة مسيرة البناء والتطوّر، للوصول بالإمارات لأن تكون أفضل دولة في العالم». وأضاف: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات لمساعدتهن على تحقيق التوازن بين حياتهن العملية والشخصية، كانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت مراكز لرعاية أطفال الموظفات وفق أرقى المعايير العالمية في التربية والتنشئة الحديثة، وتمتلك الهيئة اليوم أكبر عدد من مراكز رعاية الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في دبي»، مشيراً إلى أن نسبة سعادة الموظفات عن هذه المراكز بلغت 98%، ما يعكس رضاهنّ عن المستوى المتقدم للرعاية والتعليم الذي توفره الهيئة لأبنائهن.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم أنشأت جائزة القائد المؤسس، التي سلمها للفائزين أخيراً وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ضمن مبادراتها الساعية إلى ترسيخ فكر ورؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

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سعيد محمد الطاير:

«الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالنشء الجديد، وتعمل

على تطوير مهاراتهم وقدراتهم».