والدتها فرنسية.. معلومات عن هنادي مهنا بعد خطبتها من ابن خالد صالح

بـ"جامبسوت" أبيض اللون، احتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطبتها بالممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، عقب إعلان والدتها ارتباطهما سويا، خلال حديثه برنامج "et" بالعربي.

وتميز الـ"جامبسوت" الذي ارتدته الفنانة الشابة، بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن هنادي مهنا عقب ارتباطها بنجل الفنان الراحل خالد صالح

- ابنة الموسيقار الكبير هاني مهنا، من زوجته الفرنسية، حيث تزوج مرتين غير أم هنادي.

- تبلغ من العمر 22 عاما.

- درست هندسة الصوت، بعد أن تعلمت إدارة الأعمال في العاصمة الإسبانية مدريد.

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- قدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في 2014.

- كانت واحدة من المشاركين في أغنية "القرد بيتكلم".

- ظهرت في عدة أعمال درامية منها "حكايتي"، "زلزال"، "بركة"، والجزء الثاني من "أفراح إبليس".

- عملت بمجال الإعلانات لفترة.

- أسست أكاديمية لتعليم فنون الموسيقى بمساعدة والدها.

- عملت في أكثر من مهنة قبل دخولها الوسط الفني، بينها مدرّسة في حضانة، علاوة على أنها كانت تشتري منتجات منها "مراوح اليد" وتبيعها على الشاطئ للمصيفين، حسب حديث والدها عنها خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.