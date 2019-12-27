رضوى الشربيني عن روقة وأبو كمال: "مكنش بيخونها بس طلع ندل في الآخر"

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، عدة نصائح للفتيات، فيما يتعلق بعلاقتهن العاطفية، مستوحيةً في ذلك قصة الحب الشهيرة بين شخصيتي "أبو كمال وروقة" اللتان قدماها نور الشريف ونورا في فيلم العار، وذلك خلال حلقة اليوم، من برنامج "هي وبس"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc سفرة".

وقالت الشربيني: "في بنات كتير، بتقول إن كل ما تتعرف على شاب بيدخل عليها دخلة أبو كمال، ويقولها عاوزك روقة، وهي الفنانة نورا، في أحد الأفلام".

وأضافت رضوى، أن "روقة" كانت الزوجة "المزاج"، ومن ثم فإن الرجال يطالبون نساءهم بأن يكن مثلها: "تعمله كوباية الشاي وتقعد تحت رجليه ولما يدخل من الباب تقعد تحت رجله ترص له الطبلية وياكل حمام وفراخ".

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وتابعت: "روقة مكنتش مخلفة، ومعندهاش عيال على كتافها، وبالتالي هي متزوقة وعارفة تطبخ لأبو كمال الحمام والمحشي والمسبك، لأن معندهاش غير حاجة سي كمال، اللي كان مصيغها وماشية في البيت بتشخلل من كتر الصيغة، يعني كان مستتها، وبالتالي من حقه ياكل الحمام والمحشي".

وأردفت أنه عندما ماتت "روقة" تنصل منها "أبو كمال": "ماتت وقال معرفهاش بعد كل الفيلم ده: "فقولي له إنك عاوزاه أبو كمال الجزء الأول، كمان طول الفيلم مكنش بيحور ولا بيكذب ولا بيخونها ولا عمره مد إيده عليها وكان مهيصها، ولما يقولك أنا عاوزك زي روقة، قوليلو أنا عاوزاك زي سي كمال الجزء الأول من الفيلم، لأنه بعد كل ده طلع ندل".