بـ"جامبسوت أبيض".. الصور الأولى من حفل خطوبة هنادي مهنا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات القليلة الماضية، الصور الأولى من خطبة الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، على الممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأطلت "هنادي" بـ"جامبسوت" أبيض اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

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يشار إلى أنه منذ أيام، أعلن الموسيقار هاني مهنا، والد الفنانة الشابة هنادي، أن ابنته من المقرر أن تحتفل بخِطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، اليوم الجمعة.

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وأضاف مهنا، في تصريحات لبرنامج "et" بالعربي، أن خِطبة ابنته ستقام في حفل عائلي بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.