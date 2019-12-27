"عريس طنطا" اليتيم: "فرحتي بالدنيا وزعلت في الأول عشان حسيت بالشفقة"

كلمات قاسية داخل منشور على موقع "فيسبوك" تحث أهالي مدينة طنطا على حضوض حفل زفاف لعروسين يتمين، سرعان ما اتنشر بشكل كبير، واستجاب الكثيرون وحضروا "الفرح" الذي أقيم أمس داخل إحدى قاعات أفراح نقابة الزراعيين بطنطا.

وفوجئ "أسامة" وعروسته "أماني"، بحضور المئات من مدينة طنطا ومن خارجها وتحولت القاعة إلى احتفالية كبرى: "فرحتي ماتتوصفش.. وحضور الناس دي كلها بالدنيا".. هكذا علق "عريس طنطا"، على هذا الحضور الهائل بهذا الشكل.

"أسامة" عبّر عن سعادته بكّم الأهالي الذي حضروا حفل الزفاف، معتبرًا ذلك دعما معنويا: "اتفاجئت بكم الناس واتسبطت جدا أنا ومراتي، لأنهم فعلا دعمونا معنويا، وده اللي كان نفسي فيه، مكنتش عاوز دعم أو مساعدة مادية، لكن كنت عاوز الناس تقف جنبي كأخوات مش شفقة".

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وأضاف العريس خلال حديثه لـ"هن": "اللي زعلني من البوست اللي انتشر وخلاني عملت لايف على صفحتي، إن أمي في الدار، قالتلي ليه التشهير ده، وأنا مكنتش شهرت ولا طلبت من حد مساعدة، ولا قلت لحد يكتب حاجة، عشان كدة عملت فيديو هاجمت الناس، لكن بعد اللي حصل مسحت الفيديو ده والناس مشكورة فرحوني أنا وعروستي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا، أمس يفيد باستغاثة "أسامة وعلا" بمعازيم لحضور حفل زفافهم، بقاعة نقابة الزراعيين، لكونهم أيتام، ولم يحضر أحد عقد قرانهما.

الأمر الذي تعاطف معه العديد من الرواد، إلا أنه أثار غضب العريس، موضحا أنه متأثر بتعامل البعض معه بأسلوب من الشفقة.

ومن جانبه أكد الحاج "جمال" مدير قاعة نقابة الزراعيين، أن أهل المدينة بالفعل بادروا للتبرعات ودفع ثمن الحفل، قائلا: "فعلًا في ناس جت تسأل عن المعاد، عاوزة تحضر بسبب بوست على النت، غير إن في ناس عاوزة تتبرع".

وأضاف لـ"هن": "العريس متكفل بالمصاريف، مطلبش حاجة، بس الناس حابة تفرح".