تسريحات شعر جذابة لعروس 2019

الكثير من الصبايا لا يفضلن اعتماد تسريحات الشعر المنسدلة بالكامل، ولا المرفوعة كذلك، ويبقى أفضل خيار بالنسبة لهن هو اعتماد تسريحات شعر عروس نص رفعة، وهي من التسريحات المفضلة كذلك لدى مصففي الشعر، لأن الصبية تبدو بهذا اللوك غاية في الجاذبية، وتناسب أطوال الشعر المختلفة للعرائس.



تسريحة العروس نص مرفوعة مع الشينيون

الشينيون من التسريحات الرائجة بالنسبة لستايل شعر العروس بشكل عام، ولا تختفي موضته على الإطلاق، والمميز به أنه يناسبك غن كنت ترغبين أن ترفعي شعركِ بالكامل، او تفكرين بتجربة تسريحات نص مرفوعة.

يمكنك اعتماد الشينيو من الأمامن مع ترك باقي الخصلات منسدلة للوراء، وعادًة ما يناسب الشينيو قصيرات القامة، وصاحبات الوجه المدور.

تسريحات شعر عروس نص مرفوعة من الجنب

هذا اللوك يناسب أكثر صاحبات الشعر القصير ومتوسط الطول، وسوف تعتمدين بالتسريحة النص مرفوعة من الجنب على الإكسسوارات، ما بين اكسسوار الورود او الكريستالي.

اتركي الشعر منسدل بالكامل وأضيفي له لمسات الويفي للأطراف ليزيده كثافة، مع رفعه مع أحد الجانبين بواسطة الإكسسوار.

تسريحة نص مرفوعة مع الضفيرة

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من الخيارات الأنيقة للعروس هو أن تعرفي الشعر من كلا الجانبين مع عمل الضفير للخصلات المرفوعة، وترك باقي الخصلات منسدلة، والأفضل أن تعتمدي بهذا اللوك على اللمسة الفوضوية التي تمنحكِ مظهر أكثر جاذبية.



تسريحة عروس نص مرفوعة مع الخصلة المتمايلة

يمكنكِ فقط اختيار مع هذا اللوك رفع الخصلة الطويلة لاعلى، مع وضع خصلا الشعر على جنب، لكي تبرزي جمال شعركِ الطويل والكثيف، خاصًة مع الطرحة الطويلة المطرزة للعروس.

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