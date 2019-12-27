لمكياج مقاوم للدموع اتبعي هذه الخطوات

تحلم جميع النساء بفرصة تسمح لهن بتطبيق مكياج مقاوم للدموع، خاصة وأن هناك أعيناً حساسة للأتربة والعوامل الخارجية التي تتأثر معها العين سريعًا.

ربما كان الأمر صعبًا في السابق، ولكن مع ظهور مستحضرات مقاومة للماء بات الأمر سهلًا.

لذلك إذا كنت تجهلين طريقة تطبيق هذا النوع من المكياج وتتطلعين إلى إتقانها رافقينا في هذا المقال واستفيدي من بعض الخطوات والنصائح التي ستساعدك على ذلك:

تغيير مستحضرات التجميل

حتى تتمتعي بمكياج لا يتأثر بالدموع، ننصحك أولًا بتجربة المستحضرات التي اخترتها والتي يجب أن تكون تركيبتها مضادة ومقاومة للماء، وذلك بغية التأكّد من فعاليتها في هذا المجال.

كريم الأساس

بالطبع لا غنى عن استخدام كريم الأساس في المظهر الجمالي للمرأة، ولكن لتحقيق غايتكِ احرصي في المرحلة الأولى على اختياره بلون مناسب للون بشرتكِ.

ولا تنسي في هذا الإطار، أهمية أن تكون تركيبته مقاومة للماء ومرطّبة في الوقت عينه.

الماسكرا والـ أيلاينر

أما هذه العناصر، فتعد من أهم المستحضرات التي يجب أن تتميز بمقاومتها للماء خاصة وأنها تبقى لوقت طويل، ما يحمي مكياجك من التلطيخ في حال تبللت عيناك بالدموع.

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مناديل العين

إذا اضطررت إلى استخدام المنديل في منطقة عينيكِ، يجب أن تراعي تمريره بلطف عند مخرجهما بغية امتصاص الدموع بطريقة سهلة تتفادين من خلالها إفساد مكياجك.

بودرة التثبيت

عند إنتهائكِ من تطبيق المكياج، يفضل وضع القليل من بودرة التثبيت؛ حيث أنها ضروريّة للحفاظ عليه وتثبيته لأطول وقت ممكن.

مثبت المكياج

في حال عدم رغبتكِ في استخدام البودرة، يُمكنكِ الحصول على بخاخ له نفس النتيجة.

ولكن يفضل أن تصنعيه منزليًا حتى لا يتسبب الأمر في أذى بشرتكِ.

والآن.. إليكِ بعض طرق صناعته منزليًا:

المكونات

- نصف كوب من ماء الورد أو ماء الزهر.

- نصف كوب من المياه المعدنية النقية.

- نصف كوب من الغليسرين.

- زجاجة عطر فارغة أو أي زجاجة مع بخاخ.

طريقة التحضير

- قومي بخلط كل المكونات معًا بشكل جيد.

- ضعي بعد ذلك الخليط في الزجاجة، ثم احكمي إغلاقها جيدًا.

- بعد الانتهاء من تطبيق المكياج وعلى مسافة تتراوح بين الـ 10 – 15 سنتيمتر يتم رش القليل منه على كامل الوجه والرقبة مع إغماض العين.

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