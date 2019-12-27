منها قلة الحركة.. عادات خاطئة تهدد بالإصابة بالإمساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
الإمساك من أبرز المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي وتتسبب في إصابة الفرد بحالة من الاكتئاب والتوتر، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالبواسير، التهاب الجيوب القولونية، أو خراج الكبد.
وهناك بعض العادات الخاطئة التي تتسبب في الإصابة بالإمساك وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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