10 وجبات غذائية كانت الأكثر بحثًا خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:
داوم الكثير من الباحثين على مدار عام كامل على اكتشاف أفضل الأنظمة والوجبات الغذائية التي تساعد على اتباع نظام غذائي صحي وتساهم في فقدان الوزن، والحفاظ على الصحة العامة.
ويستعرض محرك البحث العالمي "جوجل" أفضل 10 أنظمة غذائية كانت الأعلى بحثًا على المحرك خلال 2019، والتعرف عليها اضغط هنا.
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