لإطلالة شتوية أنيقة.. هكذا تنسق الإسكارف مع ملابسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

الإسكارف من القطع الأساسية التي يفضل اعتمادها بعض الرجال في إطلالتهم الشتوية، ولكن يصعب على بعضهم اختيار اللون والتصميم المناسب للملابس الخاصة به، يستعرض لك "الخليج 365" نصائح لاختيار الإسكارف المناسب لإطلالة عصرية وأنيقة.

-اعتمد الإسكارف القصير من قماش الصوف بالألوان الحيادية مع الإطلالات الكلاسيكية كالبدل أو البالطو

- عند ارتدائك للملابس السادة يمكنك اختيار الإسكارف المشجر بالألوان التي تتناسب مع ملابسك ولون بشرتك.

- عند اختيارك لارتداء البلوفر المشجر أو الذي يحتوي على أنماط يفضل اعتماد الإسكارف السادة بالألوان الهادئة.

- الإسكارف الذي يحتوي على الشراشيب مناسب للأزياء الكاجوال.

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- اِعتمدْ الإسكارف ذا الأنماط المنقطة بالألوان الغامقة فهو موضة هذا الشتاء، ويمكن ارتداءه أسفل المعاطف.

- يفضل اختيار سكارف بلون قريب من البدلة، بأن يكون أفتح أو أغمق من البدلة بدرجة واحدة، أما الألوان الزاهية فستقلّل من مدى رسمية الإطلالة.

- اِعتمدْ لف الإسكارف بطريقة بسيطة خلال ساعات العمل عن طريق لفه على الرقبة ثلاث مرات وتركه منسدلًا من الجانبين.

- لإطلالة رسمية وأنيقة ضع الإسكارف حول الرقبة وإدخال الطرفين في البليزر.

- اجعلْ الإسكارف مزدوج الطبقات، ثم ثبته حول الرقبة من الخلف، بحيث يكون هناك فتحة بين الطرفين. قم بإدخال نهايتي الإسكارف في الفتحة الموجودة في الجانب المقابل.

- ضع الإسكارف حول الرقبة مع إبقاء طرف أطول من الآخر، ثم قم بثني الطرف الطويل حول الرقبة واتركه منسدلًا على الكتف من الخلف.