فازت بـ"المخترع الصغير".. طفلة بـكفر الدوار تبتكر غسالة "أوتوماتيك"

شغفها بمجال الميكانيكا والهندسة، جعل سعاد أحمد جعفر، الطالبة في مدرسة الهدى الابتدائية، التابعة لإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، تصنع غسالة كهربائية "أوتوماتيك"، للمشاركة في مسابقة "المخترع الصغير"، ما جعلها تفوز بالمركز الأول على مستوى محافظة البحيرة.

منذ أن أتمت "سعاد" 3 سنوات وهى تهوى التركيب والفك والميكانيكا، بحسب والدتها سماح عادل، مدرسة لغة عربية: "لو ماشيين في الشارع، ولقت صامولة تحتفظ بيها أو متبقي سلك في البيت تقول أكيد هحتاجه، ولو في البيت صنايعي بيصلح غسالة أو سخان تفضل جانبه، وتناوله العدة، وتركز في اللي بيعمله".

"سعاد" لها 4 شقيقات، تحاول والدتهن تنمية مواهبهن باستمرار، والتي لا تقتصر بالنسبة لـ"سعاد" على الاختراعات، إنما كتابة القصة، ووفقاً لوالدتهن كانت تزور مركز الثقافة للقراءة والكتابة، كما اختيرت رئيساً لاتحاد الطلاب في المدرسة، وتحفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم.

وجاءت فكرة اختراع "سعاد"، من خلال "أورج" أهدته له والدتها في عيد ميلادها، ولاحظت أنه يعمل من خلال "آدابتر" لتوصيل التيار الكهربائي، بدلاً من "فيشة"، فطبقت فكرته على الغسالة، التصميم الذي لم يكن الأول لها، بحسب والدتها، فنفذت قطاراً، ودائماً تزور مواقع الإنترنت وترى أفكاراً ابتكارية وتطبقها: "محبوبة على المستوى العام والخاص، وتتمنى أن تتطور موهبتها في المستقبل".